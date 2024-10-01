Скорость движения ограничат на нескольких участках трассы Р-23 «Псков» 8 октября

Скорость движения транспорта ограничат на двух участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка - Невель – граница с Республикой Беларусь 7 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Изображение от wirestock на Freepik
Список участков, на которые будет распространяться ограничение:
- км 44-45, ограничение скорости движения на Псков левая полоса с 9:00 до 17:00. Будет проводиться очистка водоотводных лотков с установкой схемы организации дорожного движения.
- км 34-38, ограничение скорости движения в оба направления с 11:00-16:00, заливка швов и трещин с установкой схемы организации дорожного движения.
- км 31-54 ограничение скорости движения в оба направления с 9:00-17:00, механическая очистка краевой.