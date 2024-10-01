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Скорость движения ограничат на нескольких участках трассы Р-23 «Псков» 8 октября

Скорость движения транспорта ограничат на двух участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка - Невель – граница с Республикой Беларусь 7 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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Список участков, на которые будет распространяться ограничение: