Из-за ралли в трех районах Псковской области ограничили движение до 12 октября

Проезд в центре Пскова закроют для транспорта до 31 октября

Реверсивное движение организовано на федеральной трассе А-122 в Псковской области

Движение транспорта на участке Красноармейской набережной ограничат в Пскове с 11 марта

В центре Пскова закроют для транспорта проезд более чем на два месяца

В псковском микрорайоне Шабаны до 1 ноября частично перекроют улицу Полковую

Движение прекратят на нескольких улицах в Пскове до 15 ноября

Прекращение движения по мосту через реку Лазавица в Великих Луках продлили до 31 октября