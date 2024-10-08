Из-за ралли в трех районах Псковской области ограничили движение до 12 октября

В связи с проведением финального этапа Кубка России и Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского» ралли «Пушкинские Горы-2024» 11 -12 октября вводится временное прекращение движения транспорта по некоторым участкам автодорог Опочецком, Бежаницком и Новоржевском муниципальных округах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
Ограничение движения ввели:
11 октября
- С 12:10 до 14:50 - на а/д «Бежаницы – Кудеверь – Болготово» от деревни Духново до деревни Шапкино Опочецкого МО.
- С 12:45 до 15:05 и с 15:15 до 17:25 - на а/д «Кудеверь – Бардово» от деревни Кудеверь до деревни Бардово Бежаницкого МО.
- С 15:30 до 18:00 - на а/д «Бежаницы – Кудеверь - Болгатово» от деревни Аксёново до деревни Туровские Холмы Бежаницкого МО.
12 октября
- С 08:50 до 11:20 и с 12:50 до 15:25 - на а/д «Новоржев – Кудеверь» от деревни Апросово до деревни Плавно Новоржевского МО.
- С 10:10 до 12:45 и с 14:15 до 16:45 - на а/д «Овчино – Дубровы – Литово» отдеревни Дубровы до деревни Литово Новоржевского МО.
- С 10:50 до 13:30 и с 15:00 до 17:30 - на а/д «Рахнихино - Разбегаево» от деревни Рахнихино до деревни Разбегаево Новоржевского МО.