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Строительные работы по третьей русловой опоре моста через реку Великая идут на Северном обходе

Активный строительный процесс идет на 2-й очереди Северного обхода Пскова. Как рассказал и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в эфире радиостанции ПЛН FM, ведутся строительные монтажные работы на третьей русловой опоре моста через реку Великая.

На левом берегу реки идет вырубка скального грунта. Ведутся работы по четвертой и пятой русловым опорам. «Темпы хорошие», - отметил Станислав Стармолотов. Ведутся строительно-монтажные работы на будущем путепроводе через автомобильную дорогу Родина - Наволок.

«В принципе понятно, что на стройке всегда есть какие-то нюансы, сложности. Проблемы технические, но глобального ничего нет. Никаких трудностей нет, с финансированием все хорошо. Из 1,2 млрд, запланированных на этот год, уже почти 700 млн освоено в ближайший месяц. Я думаю, мы план по освоению выполним», - сказал и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Дорожные работы ведутся в темпе, приближенном к максимальному. «Была ситуация, когда федеральный центр секвестировал определенную сумму денег, и это могло повлечь увеличение сроков до 2030-го года. Но правительство изыскало возможность возместить недостающие средства из областного бюджета», - отметил Станислав Стармолотов. Удалось сохранить намеченные сроки по завершению строительства на 2027 год.

Генеральный подрядчик занимается строительством моста - это самый технически сложный и капиталоемкий раздел данного проекта. На субподряде привлечены две псковские фирмы, одна занимается дорожной частью, а вторая искусственными сооружениями.

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Напомним, в апреле 2023 года заключен контракт с ООО «ЕТС» на строительство 2-го пускового комплекса Северного обхода Пскова. Общая протяженность объекта — 8,736 км. Четырехполосная автомобильная дорога соединит региональную трассу Псков — Гдов — Сланцы и федеральную трассу А-212 Псков — Изборск до границы с Эстонской Республикой. Самая сложная часть объекта - мост через реку Великая протяженностью 404 метра на шести опорах. Срок окончания контракта - 2027 год.