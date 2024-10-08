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В Псковской области обновлены три дороги к медицинским учреждениям

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Псковской области обновили три дорожных объекта к медучреждениям. Их общая протяженность составила порядка 18 км. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фотографии: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

К нормативу привели 15,3 км автомобильной дороги Толкачево – Себеж – Заситино в Себежском районе. Трасса обеспечивает подъезд к медицинским организациям, расположенным в городе Себеж, в том числе к Себежской районной больнице.

В Пушкиногорском районе отремонтировали 1,8 км автомобильной дороги Исса – Устьяново. Участок является подъездом к фельдшерско-акушерскому пункту, расположенному в деревне Исса.

В областном центре выполнен ремонт дороги по улице Розы Люксембург, где расположены Медико-реабилитационный центр ПсковГУ и Детская поликлиника №2. В этом году улица полностью приведена в порядок на всем протяжении (881 м) – от улицы Народной до Ольгинской набережной.