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Более 50 тыс тонн противогололедных материалов для обработки федеральных дорог заготовили в Псковской области

Мероприятия по подготовке к зимнему содержанию федеральных трасс Псковской области завершили ФКУ Упрдор «Северо-Запад» и подрядные организации. В этом сезоне в расчистке и обработке дорог будет занято 128 единиц специализированной техники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Упрдоре.

Фото здесь и далее: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В сентябре-октябре дорожники провели комплекс необходимых мероприятий в преддверии зимы: ликвидацию деформаций покрытия, очистку водоотводных лотков и водопропускных труб, ремонт и профилирование обочин, подготовку специализированной техники. Уже 4 ноября, по данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», на территории Псковской области ожидаются сильные осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега.

«Переходный период, к сожалению, нередко сопровождается ростом ДТП, – отмечает заместитель начальника - директор филиала ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в городе Пскове Владимир Чернуха. – В это время мы убедительно просим водителей строго следовать требованиям дорожных знаков, проверять состояние автомобилей перед выездом, уделить внимание состоянию шин и их соответствию сезону, выбирать скорость в зависимости от обстановки на трассе. Даже при незначительном похолодании на мостах и путепроводах может образовываться зимняя скользкость. Следует избегать резких маневров и быть особенно внимательными на участках, где работает спецтехника дорожных служб».

Предстоящей зимой подрядные организации задействуют в работе на федеральных трассах в Псковской области комбинированные дорожные машины (КДМ), экскаваторы, роторные снегоочистители, автогрейдеры, погрузчики и бульдозеры. Также заготовлены все необходимые противогололедные материалы: 11 169 тонн песка, 33 511 тонн песко-соляной смеси и 7 311 тонн соли с антислеживателем.

Каждый день дважды из ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в Управление дорог поступают прогнозы погоды, данные о возможных осадках и штормовые предупреждения. Метеостанции также помогают оценить ситуацию на федеральных трассах. Все это позволяет дорожникам заранее подготовиться к изменению погодных условий и принять меры для обеспечения безопасного и бесперебойного движения.

По территории Псковской области проходит пять автомобильных дорог федерального значения общей протяженностью 914,110 км:

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь – 364,704 км;

М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой– 197,989 км;

Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков – 121,722 км;

А-212 Псков – Изборск – граница с Эстонской Республикой – 55,327 км;

А-122 а/д А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель – 174,368 км.

В случае возникновения нештатной ситуации на федеральных дорогах Псковской области автомобилисты могут связаться с диспетчерами территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» по телефону (812) 405-08-60.