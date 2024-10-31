Более 50 тыс тонн противогололедных материалов для обработки федеральных дорог заготовили в Псковской области

Мероприятия по подготовке к зимнему содержанию федеральных трасс Псковской области завершили ФКУ Упрдор «Северо-Запад» и подрядные организации. В этом сезоне в расчистке и обработке дорог будет занято 128 единиц специализированной техники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Упрдоре.
Фото здесь и далее: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
В сентябре-октябре дорожники провели комплекс необходимых мероприятий в преддверии зимы: ликвидацию деформаций покрытия, очистку водоотводных лотков и водопропускных труб, ремонт и профилирование обочин, подготовку специализированной техники. Уже 4 ноября, по данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», на территории Псковской области ожидаются сильные осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега.
«Переходный период, к сожалению, нередко сопровождается ростом ДТП, – отмечает заместитель начальника - директор филиала ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в городе Пскове Владимир Чернуха. – В это время мы убедительно просим водителей строго следовать требованиям дорожных знаков, проверять состояние автомобилей перед выездом, уделить внимание состоянию шин и их соответствию сезону, выбирать скорость в зависимости от обстановки на трассе. Даже при незначительном похолодании на мостах и путепроводах может образовываться зимняя скользкость. Следует избегать резких маневров и быть особенно внимательными на участках, где работает спецтехника дорожных служб».
Предстоящей зимой подрядные организации задействуют в работе на федеральных трассах в Псковской области комбинированные дорожные машины (КДМ), экскаваторы, роторные снегоочистители, автогрейдеры, погрузчики и бульдозеры. Также заготовлены все необходимые противогололедные материалы: 11 169 тонн песка, 33 511 тонн песко-соляной смеси и 7 311 тонн соли с антислеживателем.
Каждый день дважды из ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в Управление дорог поступают прогнозы погоды, данные о возможных осадках и штормовые предупреждения. Метеостанции также помогают оценить ситуацию на федеральных трассах. Все это позволяет дорожникам заранее подготовиться к изменению погодных условий и принять меры для обеспечения безопасного и бесперебойного движения.
По территории Псковской области проходит пять автомобильных дорог федерального значения общей протяженностью 914,110 км:
В случае возникновения нештатной ситуации на федеральных дорогах Псковской области автомобилисты могут связаться с диспетчерами территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» по телефону (812) 405-08-60.