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На дорогах Псковской области отмечается рост основных показателей состояния аварийности

На дорогах Псковской области отмечается рост трех основных показателей состояния аварийности. Об этом рассказал врио начальника Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Владимир Папорт 5 ноября в эфире радиостанции ПЛН FM (102,6 FM).

Растет количество дорожно-транспортных происшествий. Отмечается рост числа погибших - более чем на 60%. В текущем году за 9 месяцев погибли 79 человек.

Основными видами ДТП явились столкновение транспортных средств (33% от общего количества, погибли 32 человека и 351 человек получил ранения). Чаще всего столкновения происходили на автодорогах в населенных пунктах, в основном из-за нарушения правил проезда перекрестков.

Чаще стали происходить съезды с дороги вне населенных пунктов. В данной категории ДТП погибли 23 человека, 180 человек получили ранения различной степени тяжести. Чаще всего такие дорожно-транспортные происшествия происходили именно из-за неправильной оценки дорожной ситуации, выбора скоростного режима. «Это либо крутые повороты, изменение траектории дороги, плохие погодные условия, плохая видимость и ночное время суток», - сказал Владимир Папорт.

Также еще одним из распространенных видов ДТП являются наезды на пешеходов. Их на 17% больше, в которых погибло 11 человек.

Самый высокий уровень показания смертности за 9 месяцев отмечался в феврале, июне, июле и августе 2024 года. В результате 39 происшествий на территории области погибли 53 человека.

Владимир Папорт добавил, что данная статистка приводится за девять месяцев, и в нее не входят два дня октября, когда в трех происшествиях на дорогах области погибли сразу 8 человек – столкновения в деревне Алоль, в Опочецком и в Дновском районах.