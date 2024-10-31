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Владимир Папорт: Композитные ограждения не допустят выезд на встречную полосу

Композитные ограждения на двойной сплошной линии разметки на дорогах Псковской области не имеют сильного отражающего эффекта, они смягчат тяжесть последствий ДТП и не допустят выезд на полосу встречного движения. Такое мнение высказал врио начальника Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Владимир Папорт 5 ноября в эфире радиостанции «ПЛН FM» (102,6 FM).

На октябрьском заседании межведомственной рабочей группы по безопасности движения в правительстве Псковской области было принято решение по установке композитных ограждений из пластиковых материалов в зоне действия дорожных знаков «Обгон запрещен» на федеральных дорогах Псковской области. Четко обозначены километры дорог – это участки, где происходили дорожно-транспортные происшествия с погибшими, где в нарушение требований дорожной разметки 1.1 транспортные средства выезжали на полосу встречного движения.

Композитные ограждения, так называемая «тросовая барьерка», обеспечивает удержание транспортного средства от выезда на полосу встречного движения. «Но она не несет за собой какие-то силовые барьеры и ограждения, которые устанавливаются у края проезжей части и по центральной разделительной полосе на дорогах, имеющей четыре полосы и более. Это немного другого класса ограждения. Они не имеют такого сильного отражающего эффекта, а именно смягчают и не допускают выезд на полосу встречного движения автомашины, даже которая потеряет контроль управления», - сказал Владимир Папорт.

«Решение принято, ждем его реализации для недопущения выездов на полосу встречного движения, - сказал начальник регионального управления Госавтоинспекции. - На территории Псковской области отмечается рост данной категории происшествий». Одновременно ведется работа по ликвидации «ловушек» для обеспечения максимальной видимости при совершении обгона.