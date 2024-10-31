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Администрация Пскова заказала ремонт улицы Максима Горького

Администрация Пскова заказала ремонт улицы Максима Горького. Как сообщается в документах на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, начальная цена составляет 119 млн 487 тысяч 818,82 рубля.

Окончание подачи заявок 18 ноября.

Подрядчик должен выполнить ремонт улицы Максима Горького на двух участках - от улицы Лагерной до Красноармейской набережной протяженностью 725 метров, от улицы Лагерной до Рижского проспекта длиной 680 метров.

В списке работ - корчевка пней, ремонт тротуаров, посев газонов, разборка и установка бортовых камней, замена люков колодцев, ремонт посадочных площадок, нанесение разметки, демонтаж и монтаж металлического ограждения.

Дата окончания выполнения работ: 31 марта 2026 года.