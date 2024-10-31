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Около 750 млн рублей готовы выделить на ремонт дорог в пяти районах Псковской области

Около 750 миллионов рублей готовы выделили на ремонт и содержание дорог общего пользования регионального значения в пяти муниципалитетах Псковской области, следует из информации с сайта госзакупок.

Всего планируется отремонтировать почти 1500 километров автомобильных дорог в пяти муниципалитетах области: Усвятском; Порховском; Куньинском муниципальных округах; Пустошкинском; Островском районах.

На ремонт и содержание дорог выделили 749 миллионов рублей. Работы планируется выполнять с начала 2025 года по конец 2026 года.