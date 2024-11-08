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В Псковском районе 16 ноября из-за соревнований закроют дорогу

Движение на участке дороги Солоново — Хотицы в Псковском районе будет закрыто 16 ноября с 8:00 до 17:00 в связи с проведением финального этапа Кубка и первенства Псковской области по автомобильному многоборью «Осенние виражи - 2024». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Госавтоинспекции Псковской области.

Закроют участок от дороги Псков — Писковичи — Муровицы до транспортной развязки автомобильной дороги «Северный обход города Пскова» (2-й пусковой комплекс). Обеспечивает временное прекращение движения Федерация автомобильного спорта Псковской области. Вопросы можно задавать президенту федерации Олегу Мыслевичу по телефону: 8-911-378-05-81.

Госавтоинспекция призывает водителей учитывать данную информацию при планировании поездок и соблюдать требования дорожного движения.