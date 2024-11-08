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АвтоМир / Дороги

Мост имени Александра Невского отремонтируют в Пскове

15.11.2024 16:47|ПсковКомментариев: 0

Мост имени Александра Невского отремонтируют в Пскове. До конца следующего года планируется привести в порядок дорожное покрытие моста, а в 2026 году — тротуары и освещение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Пскович обратился к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с просьбой оказать содействие в проведении ремонта дорожного покрытия моста имени Александра Невского, который соединяет густонаселенные микрорайоны регионального центра. Данное предложение было озвучено на личном приеме граждан по поручению президента России Владимира Путина 14 ноября. Всего за помощью в решении важных для жителей муниципалитетов вопросов обратились 9 заявителей.

Губернатор согласился, что это важный для города объект, и вопрос ремонта моста уже ранее обсуждался. Глава Пскова Борис Елкин рассказал, что планируется не только обновить асфальтобетонное покрытие с заменой гидроизоляции, но и установить новое барьерное ограждение, освещение и тротуары. Средства для ремонта заложены — около 200 миллионов рублей. Учитывая серьезный объем работ, подчеркнул губернатор, проект планируется реализовать поэтапно. 

Пресс-портрет
Путин Владимир Владимирович Елкин Борис Андреевич Глава города Пскова
Теги: #прием граждан
Источник: Псковская Лента Новостей
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