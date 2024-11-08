АвтоМир / Дороги

Несколько дорог отремонтировали в деревнях Псковского района

Завершаются работы по ремонту дорог в ряде деревень Псковского района. Об этом глава Псковского района Наталья Федорова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

В рамках заключенных администрацией района контрактов подрядные организации завершили ремонт нескольких участков дорог:

Гверздонь – Забродье;

от автодороги Похвальщина–Жадунка - до Большие Невадицы–Межник;

от автодороги Подборовье-Лопатово-Боровичи – до Старый Ямм-Хотни.

На этих участках выполнены работы по устройству оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей.

Кроме того, произведена расчистка площадей от древесно-кустарниковой растительности, а также исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала, что позволило устранить неровности и повысить устойчивость дорог к ухудшающимся погодным условиям. на дорогах: