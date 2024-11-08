Несколько дорог отремонтировали в деревнях Псковского района

Завершаются работы по ремонту дорог в ряде деревень Псковского района. Об этом глава Псковского района Наталья Федорова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»
В рамках заключенных администрацией района контрактов подрядные организации завершили ремонт нескольких участков дорог:
На этих участках выполнены работы по устройству оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей.
Кроме того, произведена расчистка площадей от древесно-кустарниковой растительности, а также исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала, что позволило устранить неровности и повысить устойчивость дорог к ухудшающимся погодным условиям. на дорогах: