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На содержание дорог Дубровенской волости под Порховом выделят 1,3 млн рублей

На содержание дорог Дубровенской волости Порховского района планируют выделить 1,3 миллиона рублей, сообщается на едином информационном портале в сфере Госзакупок.

Планируется обеспечение круглогодичного безопасного и бесперебойного движения транспортных средств и пешеходов на дорогах общей протяженностью 227,73 километров. Из них: 11 километров асфальтобетонного покрытия, 163,6 километра дорог с песчано-гравийная смесью и 53 километра с грунтовым покрытием.

Будет проводиться поддержание надлежащего эксплуатационного состояния, улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик существующей сети автомобильных дорог, а также снижение количества дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями.

Работы будут проводиться с момента заключения договора до 31 марта 2025 года.