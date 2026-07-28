Роза Чемерис: Больших очередей на заправках в Псковской области уже нет

Первопричина «топливного кризиса» - бомбежка многих нефтеперерабатывающих заводов в России, однако период восстановления функционирования предприятий подходит к концу, и ситуация стабилизируется, рассказала депутат Государственной Думы от партии «Новые люди» Роза Чемерис в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

Роза Чемерис приехала из Москвы в Псков на своей личной машине, в том числе для того, чтобы промониторить ситуацию с бензином на трассах разных регионов России. «Взяла свою личную машину и приехала. Мне хотелось посмотреть, как там с заправками, что с бензином. Я лично проехала больше 400 километров, чтобы посмотреть, что происходит. Ситуация выравнивается, бензин есть. И это радует, потому что, когда мы ехали по другим территориям недели три назад, ситуация была гораздо плачевнее. Я на себе это ощутила. Где-то мы смогли проехать, где-то - нет. Сейчас мы проехали достаточно много. Мне кажется, уже даже таких больших очередей на заправках нет», — прокомментировала нынешнюю обстановку с топливом на заправках в Псковской области гостья студии.

Почти полное отсутствие очередей на АЗС и возможность заправиться любой маркой бензина можно констатировать на территориях Псковской и Новгородской областей, обстановку в других регионах Роза Чемерис пока прокомментировать не готова.

«Как мне кажется, ситуация выравнивается. Завтра поеду в Ленинградскую область, посмотрю еще по пути. Но хочу сказать, что в сравнении даже с тем, что было, критически сложным для восприятия людей является то, когда приезжаешь и видишь километровые очереди. Конечно же, у людей возникает паника. Ничего нового, инстинкт самосохранения у нас, у россиян, самый сильный. Мы всегда делаем что-то впрок», — добавила Роза Чемерис и пояснила, что, по ее мнению, одной из причин продолжительности «топливного кризиса» является «инстинкт» русских людей делать все впрок для собственного спокойствия: «Люди в панике стали скупать гораздо больше, чем им нужно. Заливали канистры, клали их в багажник, привозили дополнительно друзьям и так далее. Потому что люди старались себя защитить, они в этом не виноваты. Так работает инстинкт. И, собственно говоря, вся история нашей страны научит тому, что у нас люди все делают впрок».

Однако первопричиной кризиса Роза Чемерис называет бомбежки НПЗ по всей стране. Россия является одним из мировых лидеров по добыче нефти, но не по переработке. Поэтому НПЗ, которые были загружены не в полном объеме, понесли критические потери. Заводам необходимо было время для восстановления.

«Период восстановления практически завершен на данный момент. И ровно поэтому ситуация будет исправляться и становиться все более и более стабильной. Это прогнозы профильного Министерства топлива и энергетики РФ», — заключила депутат.