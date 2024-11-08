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Субсидия на ремонт дорог в Псковском районе освоена на 100% – Наталья Федорова

Региональная субсидия на ремонт дорог в Псковском районе в этому году освоена в полном объеме. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Через территорию Псковского района проходят дороги и регионального, и федерального, и волостного значения. Мы работаем со всеми дорогами, потому что людям не нужно знать, чьи это дороги, они все должны быть нормальными», - сказала Наталья Федорова.

В процессе ремонтов возникают свои сложности, потому что исполнение дорог разное. «Это и асфальт, и грунт, а где-то они вообще "наезженные". Субсидия, которую мы получаем, достаточно большая, но можно было бы освоить и больше. Субсидию мы освоили в 100% исполнении», - отметила глава района.

Гостья студии добавила, что в этому году отремонтирована дорога Подосье – Заровенье, которая по контракту должна была ремонтироваться два года.