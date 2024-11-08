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Более 10 км трассы Великие Луки – Новосокольники ввели в эксплуатацию после ремонта

Два участка автомобильной дороги Великие Луки – Новосокольники введены в эксплуатацию после ремонта по президентскому национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Специалисты обновили порядка 10,2 км трассы в Великолукском и Новосокольническом районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Трасса связывает между собой два административных центра Псковской области – Великие Луки и Новосокольники. По ней обеспечивается регулярное сообщение грузового и пассажирского транспорта.

Прежде состояние покрытия на участках находилось в неудовлетворительном состоянии и давно требовало обновления, на что многократно обращали внимание местные жители. Благодаря нацпроекту проблемные отрезки привели в порядок. На эти цели из федерального бюджета было выделено порядка 204 млн рублей.

Полный объем работ подрядчик выполнил еще в августе. Дорожники отремонтировали водопропускные трубы, выполнили восстановление существующей укрепленной части обочин и виражей, обновили асфальтобетонное покрытие на проезжей части, пересечениях, примыканиях и съездах, укрепили обочины и откосы, нанесли дорожную разметку.

Также в ходе ремонта обустроены остановочные и посадочные площадки с пандусами, на которых уложена тактильная плитка для передвижения маломобильных групп населения, установлены автопавильоны, скамейки и урны.

Ремонт выполнила подрядная организация АО «Буер» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор».