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Три километра грунтовых дорог заасфальтировали в Куньинском районе с начала года

Три километра грунтовых дорог заасфальтировали в Куньинском районе в этом году. Об этом в беседе с корреспондентом ПЛН FM рассказал депутат Псковского областного Собрания Олег Савельев.

«Приятно работать с комитетом (по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области - ред.). Все наши обращения они рассматривают. Это показатель того, как нужно откликаться на запросы», - заметил Олег Савельев.

В текущем году в Куньинском районе заасфальтировано 2 км грунтовых дорог от поселка Кунья до деревни Клин и 1 км дороги Плюхново - Кудряницы. «Там ходит автобус, он забирает в том числе и ребенка, который добирается до школы», - добавил депутат.