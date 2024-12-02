Общество

Комбинированная машина для обслуживания дорог и уборки листьев поступит в Куньинский район

Комбинированная машина для обслуживания дорог, уборки листвы и сучьев поступит в Куньинский район. Об этом сообщил депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Олег Савельев в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«В текущем году, в начале июля, прошелся ураган, особенно пострадала Жижицкая волость. Мы все вместе это разбирали. Помогли спонсоры, помогли частники, у которых есть лесовозы, чтобы вывозить крупные деревья. И мы попросили у Михаила Юрьевича (Ведерникова, губернатора Псковской области - ред.) помощи, что нужно району иметь свою технику, которая могла бы грузить листву, ветви», - рассказал Олег Савельев.

Деньги были выделены, конкурс состоялся. «На днях в район поступит комбинированная машина, которая и дороги будет обслуживать, и листву грузить», - уточнил депутат.