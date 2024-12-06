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Дорогу Родовое – Мирный – Линово – Пыталово отремонтируют

Вопрос о ремонте дороги Родовое – Мирный – Линово – Пыталово будет решен. Об этом сообщили на согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Дорога грунтовая, активно эксплуатируется сельхозпредприятиями и требует особого внимания», - сказал депутат Псковского областного Собрания Виктор Остренко.

Заместитель председателя Собрания Александр Братчиков отметил, что данный вопрос должен находиться в ведении комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Председатель профильного комитета Станислав Стармолотов пояснил, что дорога будет отремонтирована вместе с участком, который сейчас находится в работе. «У нас сейчас идет работа над дорогой Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок. Участок, на который указал Виктор Владимирович, входит в эту дорогу», - пояснил он.