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Путепровод в Пыталово отремонтировали по дорожному нацпроекту

Путепровод через железную дорогу отремонтирован по президентскому национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Пыталово. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Искусственное сооружение расположено на 122-ом километре автомобильной дороги Печоры - Качаново - Пыталово - Вышгородок, которая является объездной дорогой города. Через нее также проходит регулярное сообщение грузового и пассажирского транспорта.

Путепровод протяжённостью 59 п. м. возвели в 1990 году и с тех пор серьёзно не обновляли. Ремонт сооружения стал возможным благодаря дорожному нацпроекту. На эти цели из федерального бюджета выделено 152 миллионов рублей.

Подрядчик отремонтировал опоры, железобетонные балки и заменил опорные части конструкции. Также обновил гидроизоляцию, асфальтобетонное покрытие на путепроводе и подходах к нему, укрепил конусы моста и выполнил устройство лестничных сходов, локальных очистных сооружений, нового барьерного и перильного ограждения.

Теперь путепровод соответствует всем нормативным показателям по грузоподъемности и безопасности.