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Сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» ликвидировали последствия внезапной метели

На пешеходных зонах и проезжих частях города Пскова расчищают снег после метели сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото и видео: ООО «СитиИнвестГрупп»

С помощью специализированной техники специалисты убирают снег с дорог в разных районах города.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: