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Работники «СитиИнвестГрупп» проводят антигололедную обработку псковских улиц

Сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» проводят антигололедную обработку псковских улиц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото и видео: «СитиИнвестГрупп»

Вслед за метелью в Псков пришла обещанная синоптиками гололедица. Тротуары Пскова обрабатывают антигололедными средствами и песком.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов города Пскова: