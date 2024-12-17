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Целесообразность появления «круга» на перекрестке улиц Народной и Розы Люксембург уточнят в Пскове

Возможность появления перекрестка с круговым движением на пересечении улиц Розы Люксембург и Народной в Пскове обсудили на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 19 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В ходе обсуждения установили, что улица Народная перегружена со стороны улицы Юбилейной, но также возникает сложность при повороте налево со стороны улицы Розы Люксембург.

Некоторые эксперты высказались о нецелесообразности подобного решения, так как поток в том районе не настолько большой.

В результате обсуждения принято решение отложить данный вопрос для определения степени загруженности перекрестка.