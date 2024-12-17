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Скорость движения ограничат на нескольких участках трассы Р-23 «Псков» 25 декабря

Скорость движения транспорта ограничат на нескольких участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка - Невель – граница с Республикой Беларусь 25 декабря ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

С 09:00 до 11:00 на участке с 43-го по 44-й километр в направлении на Санкт-Петербург будет закрыта правая полоса движения. Там будут ремонтировать секции барьерных ограждений. На этом же участке, но в направлении на Псков будет закрыта права полоса движения с 11:00 ло 12:00.

С 12:00 до 14:00 на участке с 44-го по 45-й километр в направлении на Псков будет закрыта левая полоса движения. Там также будут ремонтировать секции барьерных ограждений.