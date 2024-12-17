На трех крупных перекрестках Пскова отключат светофоры. ГРАФИК

Стал известен примерный график отключения светофоров в Пскове на время производства работа по устройству автоматизированной системы управления дородным движением (АСУДД). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, в ГИБДД поступила заявка на обеспечение работы регулировщика на время отключения светофоров.
пл. Ленина. скриншот с камеры Pskovline
График:
Кроме того, 25 декабря по этой же причине отключался светофор Рижский проспект – Юбилейная.
Напомним, работы проводятся в рамках муниципального контракта по устройству АСУДД. В адресный список транспортных узлов, планируемых к оснащению автоматизированной системой управления дорожным движением, включены 8 перекрестков.
АСУДД должна обеспечивать синхронизацию работы всех технических средств управления дорожным движением, в автоматическом режиме, без участия оператора. Система должна оптимизировать пропускную способность движения транспорта и пешеходов по улично-дорожной сети, и обеспечивая при этом максимальную безопасность участников дорожного движения.
Дата окончания выполнения работ: 27 декабря 2024 года.