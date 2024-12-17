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В Пскове уберут «лишние» парковочные места на улице Пушкина

В Пскове уберут «лишние» парковочные места на улице Пушкина. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 26 декабря межведомственная рабочая группа по безопасности дорожного движения рассмотрела обращение по вопросу ограничения стоянки автотранспорта в районе выезда с дворовой территории дома № 7 на улице Пушкина.

Скриншот с панорамы Яндекса

На улице Пушкина вдоль дома №7 дорожной разметкой разрешено парковать автомобили перпендикулярно краю проезжей части.

По результатам обсуждения решено демаркировать два парковочных места у выезда из двора. Кроме того, будет установлен дорожный знак с информационной табличкой: способ парковки – перпендикулярно краю дороги.

Представитель Госавтоинспекции Пскова Владимир Кириллов рекомендовал при всех случаях нарушения правил остановки и стоянки обращаться в Госавтоинспекцию.