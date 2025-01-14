Дорогу Лядцы – Любимец в Псковской области капитально отремонтировали, об этом сообщил губернатор Псковской области в своем Telegram-канале.
Фото: Михаил Ведерников / Telegram
«На одном из личных приёмов граждан, которые проводил по поручению нашего Президента, ко мне обратилась жительница Гдовского района с просьбой отремонтировать дорогу Лядцы – Любимец», - рассказал глава региона.
В рамках капремонта на 5 км уложен асфальт, водопропускные трубы, обустроены новые автобусные остановки, тротуары и освещение.
Работы выполнены в полном объёме.