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Прокуратура организовала проверку по поводу затопленных дорог в Псковской области

По поручению прокурора области Андрея Мошкова организована проверка информации, опубликованной в средствах массовой информации, о затоплениях, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото: глава Гдовского района Иван Мешков / Telegram

Появилась информация о затоплении единственной дороги к деревне Блянск Гдовского района и единственной дороги к деревне Заянье Плюсского муниципального округа.

В ближайшее время прокуроры Гдовского и Плюсского районов организуют выездной прием граждан в указанных населенных пунктах.