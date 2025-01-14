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АвтоМир / Дороги

Прокуратура организовала проверку по поводу затопленных дорог в Псковской области

23.01.2025 17:42|ПсковКомментариев: 0

По поручению прокурора области Андрея Мошкова организована проверка информации, опубликованной в средствах массовой информации, о затоплениях, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области. 

Фото: глава Гдовского района Иван Мешков / Telegram

Появилась информация о затоплении единственной дороги к деревне Блянск Гдовского района и единственной дороги к деревне Заянье Плюсского муниципального округа.

В ближайшее время прокуроры Гдовского и Плюсского районов организуют выездной прием граждан в указанных населенных пунктах. 

Теги: #дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
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