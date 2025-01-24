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Грузовикам и тракторам запретили ездить по дорогам в Куньинском районе

Временное ограничение движения грузового транспорта и тракторов ввели в Куньинском районе, сообщил глава района Олег Лебедев в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Лебедев / Telegram

Из-за аномальной погоды ряд муниципальных дорог в настоящее время находятся в неудовлетворительном состоянии. По некоторым населенным пунктам проехать на легковом транспорте стало невозможно.

«Наши дорожники пытаются предпринимать все меры для обеспечения проезда. В то же время тяжелая техника продолжает усугублять без того сложное положение. Сегодня приняли решение о временном ограничении движения грузового транспорта и тракторов», - сказал глава района.

Ограничение продлится всего несколько дней, до 2 февраля.

«Прошу с пониманием отнестись к вынужденной мере. Беречь то, что имеем, чтобы рационально расходовать средства дорожного фонда, а не зарывать их в грязь во время распутицы», - призвал Олег Лебедев.