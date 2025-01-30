Движение ограничат на улице Некрасова в Пскове до 22 февраля

В связи с дорожными работами с 8 по 22 февраля с 9:00 до 22:00 будет ограничено движение по одной полосе улицы Некрасова, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.
Движение перекроют на участке от Октябрьского проспекта до дома №36 по улице Некрасова, при движении от Октябрьского проспекта в сторону улицы Карла Маркса.
«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - отметили в администрации.