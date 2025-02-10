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Движение транспорта ограничат на части Октябрьского проспекта в Пскове

Движение автотранспорта по одной полосе проезжей части Октябрьского проспекта в районе пересечения с улицей Некрасова будет ограничено с 10 по 16 февраля с 8:30 до 22:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.

Движение ограничат в связи с проведением аварийных дорожных работ.

«Приносим извинения за возможные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.