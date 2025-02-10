АвтоМир / Дороги

Мост через реку Полонка в Порховском округе капитально отремонтируют по новому нацпроекту

В рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» ведется капитальный ремонт моста через реку Полонка. Сооружение находится на 4-м км автомобильной дороги Порхов – Дно в Порховском муниципальном округе и обеспечивает подъезд к деревне Полоное, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

С сегодняшнего дня и до окончания работ движение автотранспорта организовано по временному объезду. Это позволит подрядчику приступить к выполнению демонтажных и строительно-монтажных работ на основном мосту.

В ходе капремонта специалисты выполнят устройство дорожной одежды, водоотвода, сопряжений мостового сооружения с насыпями конусов, локально-очистных и регуляционных сооружений, барьерное и перильное ограждение. На эти цели из федерального бюджета выделено более 163 млн рублей.

Работы выполняет подрядная организация ООО «Строительная компания "Балтийский берег"» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». Срок завершения работ по контракту – июнь 2026 года.