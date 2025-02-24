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Полосу движения закроют на улице Ижорского Батальона в Пскове

В связи с проведением дорожных работ с 27 по 28 февраля с 8:00 до 22:00 будет закрыта одна полоса движения на улице Ижорского Батальона в районе здания №55, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.

Напомним, что с 27 февраля на этой же улице перекроют участок дороги возле дома №10. В ночное время с 17:00 до 08:00 движение будет восстановлено.