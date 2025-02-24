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На нескольких участках трассы Р-23 ограничат движение 28 февраля

На трассе Р-23, ведущей из Санкт-Петербурга через Псков, Пустошку и Невель к границе с Белоруссией, 28 февраля будут проводиться дорожные работы, которые повлекут за собой временные ограничения движения, сообщили Псковской Ленте Новостей в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке между километрами 31 и 54 в обоих направлениях с 9:00 до 18:00 будет производиться механическая очистка краевой полосы. В этот период скорость движения будет ограничена для обеспечения безопасности.

На транспортной развязке около 42 километра (новый ход) с 10:00 до 13:00 планируется замена секций барьерных ограждений. Здесь также вводится временное ограничение скорости в обоих направлениях.

Кроме того, на участке между километрами 49 и 50 в направлении на Псков с 13:00 до 16:00 будут проводиться работы по замене секций барьерных ограждений. Скорость движения на данном отрезке трассы будет ограничена.