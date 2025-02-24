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АвтоМир / Дороги

Техника у «Ситиинвестгрупп» универсальна и летом не простаивает — директор

05.03.2025 14:44|ПсковКомментариев: 0

Дорожная техника в ООО «Ситиинвестгрупп» является универсальной и используется в любое время года. Об этом рассказал директор компании Павел Талебин в эфире передачи «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).

«КДМы (комбинированные дорожные машины - ред.) задействованы как пылесосы. Один вот зимой приобрели на базе КАМАЗа. Будет большая помощь в наведении чистоты. Люди, которые свободны, занимаются обслуживанием техники и доводят до ума, чтобы весной быть во всеоружии», - рассказал Павел Талебин.

Гость студии уточнил, что на каждой единице техники меняется оснащение для выполнения необходимых задач.

«У нас почти весь автопарк универсальный, иметь технику, которую использовать можно только зимой, экономически невыгодно и расточительно. Вся техника на летнее время проходит переоборудование. У тракторов отцепляется щетка, плуг, крепится другая техника. Вся техника у нас задействована (в уборке летом)», - заключил Павел Талебин.

Теги: #Беседка #СитиИнвестГрупп
Источник: Псковская Лента Новостей
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