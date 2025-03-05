АвтоМир / Дороги

Наносной грунт убирают с обочин псковских дорог сотрудники «СитиИнвестГрупп»

Скопившийся за зимний период наносной грунт убирают с обочин псковских дорог сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп», сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Основные виды работ на сегодняшний день - это срезка наносного грунта, скопившегося за зимний период вдоль бортового камня, и устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия методом обратной пропитки и холодной асфальтобетонной смесью», - отметили в организации.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: