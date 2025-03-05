Скорость движения ограничат на одном участке дороги Р-23 10 марта

Скорость движения транспорта ограничат на участке трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка - Невель – граница с Республикой Беларусь 10 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
На отрезке с 31-го по 54-й километр, вводится временное ограничение скорости движения в обоих направлениях. Ограничения будут действовать ежедневно с 9:00 до 17:00 часов.
Причины введения ограничений связаны с проведением механизированной очистки обочин дороги и мойкой сигнально-охранных ограждений.