Жители стругокрасненской деревни Маяково жалуются на отсутствие инфраструктуры

Жители деревни Маяково Стругокрасненского муниципального округа жалуются на разбитую дорогу и отсутствие освещения, сообщается в группе «Я выбираю чистый район» в соцсети «ВКонтакте».

Видео: «Я выбираю чистый район» / «ВКонтакте»

«Деревня, некогда обладавшая базовыми удобствами, теперь лишена необходимой инфраструктуры: дорога пришла в полную негодность, а уличное освещение на улице Псковский переулок, Мирный переулок, Сквозной переулок, Тихий переулок, Розовый переулок, Заречная улица и Сосновый переулок, ранее хоть как-то облегчавшее жизнь, просто исчезло. Теперь жители Псковского переулка вынуждены преодолевать полуторакилометровый путь в непроглядной тьме, рискуя жизнью и здоровьем, особенно учитывая близость леса и нашествие диких животных, включая волков, которые не раз нападали на домашних питомцев и приближались к жилым участкам», - рассказали местные жители.