АвтоМир / Дороги

Движение по полосе на улице 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове временно перекроют

Полоса движения на улице 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове будет временно перекрыта, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.

«В связи с проведением работ по ремонту железнодорожного переезда "2-й км ст. Псков-2" на улице 128-й Стрелковой Дивизии с 23:00 12 марта до 8:00 13 марта будет закрыта одна полоса движения на улице 128-й Стрелковой Дивизии в районе железнодорожного переезда», - отметили в администрации.

Также с 00:30 до 01:00 и с 4:00 до 4:30 13 марта закроют участок автомобильной дороги по этому же адресу.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.