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В Пскове запретят стоянку на участке улицы Гагарина

В Пскове запретят стоянку на участке улицы Гагарина. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, решение принято 19 марта на заседании межведомственной рабочей группы по безопасности дорожного движения на дорогах Пскова в связи с обращением генерального директора ΓΠΠΟ «Псковпассажиравтотранс».

Руководство предприятия обратилось с просьбой установить дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» по улице Гагарина на участке от перекрестка с Бастионной до дома №4 (магазин «Пятерочка»). Сейчас там часто припаркованы автомашины, маршрутным автобусам приходится объезжать по встречной полосе.

По обращению принято положительное решение. Будет установлен «полный комплект знаков», включая табличку «эвакуатор» и обозначение зоны действия, чтобы под запрет не попали парковочные места у супермаркета. При обсуждении отмечалось, что на улице Гагарина нет проблем с парковочными местами.