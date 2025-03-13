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Ямочный ремонт проведут на проспекте Ленина в Великих Луках

Ямочный ремонт произведут в Великих Луках на проспекте Ленина с 21 по 24 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

«Вниманию автомобилистов! 21, 22, 23 и 24 марта будет производиться ямочный ремонт локальными картами по проспекту Ленина от моста до площади Калинина», - сообщили в администрации.

23 марта ремонтные работы начнутся с 7:00 с перекрёстка улицы Некрасова и проспекта Ленина.

24 марта ремонтные работы начнутся с 18:00 на участке пересечения проспекта Ленина и улицы Зверева.

«В связи с проведением работ возможно затруднение движения. Автомобилистов просят учесть это при планировании маршрутов движения!» - добавили в администрации.