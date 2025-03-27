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В Пскове благоустроят подходы к новой строящейся школе на улице Киселёва

В Пскове благоустроят подходы к новой строящейся школе на улице Киселёва. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 27 марта комиссия по безопасности дорожного движения рассмотрела обращение директора МКУ Пскова «Специализированный заказчик» Валерия Лымарева по вопросу организации нерегулируемого пешеходного перехода через улице Кузбасской дивизии, в районе дома № 4.

Предлагается обустроить нерегулируемый пешеходный переход через улицу Кузбасской дивизии на пересечении с улицей Народной. Сейчас есть только переход через Народную. А ближайший пешеходный переход есть только на перекрестке с улицей Киселёва.

Сейчас на улице Киселева строится школа на 525 мест. Для обеспечения подходов к образовательному учреждению нужен переход. Планируется обустройство дорожек.

Комиссия поддержала предложение. Обустройство перехода планируется выполнить в летние месяцы.