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Коммунальные службы оперативно начали работы по очистке тротуаров в Великих Луках

В Великих Луках прошел апрельский снегопад. В связи с этим коммунальные службы оперативно перестроили свою работу. После выпадения снега бригады рабочих приступили к очистке тротуаров, скверов и дорог для обеспечения безопасных условий для пешеходов и водителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.

Фотографии: администрация Великих Лук

Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий на основных и сложных участках городских дорог работает специальная техника, а также ведётся ручная уборка в местах, недоступных технике. Производится подсыпка дорог и пешеходных зон для устранения образований гололеда. За ночь было распределено на локальных участках 27 тонн песко-соляной смеси.

«Все усилия направлены на то, чтобы создать условия для безопасного движения транспорта и комфортного передвижения горожан в самые короткие сроки», - отметили в администрации.