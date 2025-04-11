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В Новоржевском округе начался ремонт участка дороги Орша — Плясани

На региональной автодороге Орша - Плясани начался ремонт участка с асфальтным покрытием протяженностью 3 км. Об этом глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

«Сегодня уже работает техника, снимается изношенный слой асфальта. В целях безопасности дорожного движения просим водителей быть предельно осторожными и соблюдать соответствующий скоростной режим», - написала Любовь Трифонова.

Работы осуществляют Новоржевский и Бежаницкий филиалы ГБУ ПО «Псковавтодор».