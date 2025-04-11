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Монтаж балок пролетного строения завершен на мосту через реку Романовка в Палкинском районе

В Палкинском районе на 32 -ом километре автомобильной дороги Изборск – Палкино – Остров ведутся работы по капитальному ремонту моста через реку Романовка в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день подрядной организацией выполнены работы по монтажу балок пролетного строения, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству

Объект социально-значимый. Через переправу и дорогу обеспечивается проезд грузового и пассажирского транспорта, а также подъезд школьных автобусов к Добычинской школе в деревне Новая Уситва.

В ближайшее время подрядчик приступит к выполнению работ по устройству гидроизоляции, мостового полотна, асфальтобетонного покрытия и установке барьерного и перильного ограждения. Затем выполнит укрепление откосов насыпи. Для обеспечения безопасности пешеходов будет устроен тротуар, установлено электроосвещение и необходимые знаки.

Новый мост через реку Романовка протяженностью 23,10 п.м. будет иметь свайное основание, мостовое полотно из предварительно напряженных балок. На эти цели из федерального бюджета выделено порядка 134 млн рублей.

Ранее на объекте строители провели работы по устройству временной объездной дороги, демонтировали существующий мостовой переход и провели работы по устройству опор.

Работы выполняет подрядная организация ООО «Строительная Компания «Балтийский берег» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». Срок завершения работ по контракту – октябрь 2025 года.

Напомним, капитальный ремонт моста через реку Романовка стартовал еще в прошлом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», теперь он продолжается в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».