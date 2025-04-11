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На участках улиц Германа и Пожиговской в Пскове временно ограничат движение

На двух улицах Пскова временно ограничат движение транспорта, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации.

В Пскове введут временное ограничение движения на участке пересечения улицы Германа с улицей Островского до пересечения улицы Германа с Островским переулком до 18:00 30 апреля. В качестве объездов определены: улица Декабристов и Островский переулок;

Также движение ограничат на участке улицы Пожиговской от дома №5 до перекрёстка с автомобильной дорогой, расположенной между посёлком Панино и улицей Литейной с 21 апреля по 11 июля.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - отметили в администрации.