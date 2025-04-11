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Ведущие к местам поклонения дороги отремонтируют в Псковской области

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Псковской области продолжается работа по ремонту дорог, обеспечивающих доступ к духовно значимым объектам, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

«Особенно актуальной тема доступности мест поклонения становится в преддверии Пасхи ­– одного из главных православных праздников, когда многие стремятся посетить святыни», - отметили в комитете.

В 2025 году планируется ремонт участка км 39+108 - км 44+447 трассы Пушкинские Горы – Локня, который обеспечивает транспортную доступность к поселку Пушкинские горы.

«Здесь располагается Свято-Успенский Святогорский монастырь – один из главных паломнических центров региона. Именно здесь находится могила Александра Сергеевича Пушкина, что делает монастырь значимым как для верующих, так и для всех, кто интересуется историей и культурой России», - подчеркнули в комитете.

Также продолжается ремонт автодороги Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой на участке км 20+620 - км 28+000.

«В городе Остров находится Спасо-Казанский Симанский монастырь, куда регулярно приезжают паломники, поэтому ремонт трасс, ведущих к этому городу, важен. В Пскове на улице Леона Поземского, по которой можно подъехать к церкви Варлаама на Званице, уже ведутся работы по ремонту участка протяженностью 2,2 км. Будет осуществлена замена дорожного покрытия и комплексное обновление прилегающей инфраструктуры», - добавили в комитете.

Также в управляющем органе пояснили, что обновление этих маршрутов позволит обеспечить надёжную транспортную доступность к объектам духовного и культурного наследия, повысит комфорт и безопасность для паломников и туристов