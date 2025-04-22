Начались дорожные работы в сторону Подберезья

«Автомобильные дороги Пскова» приступили к укладке новых асфальтовых карт на федеральной трассе от деревни Юхово до села Подберезье, рассказал глава Локнянского округа Иван Белугин.
Фото: Telegram-канал Ивана Белугина
В апреле и мае будет уложено 10,6 километров нового покрытия. Особое внимание будет уделено самому проблемному участку — от Гряды до Подберезья, на который поступало множество обращений от жителей, обратил внимание Иван Белугин.
Сегодня была начата укладка асфальта, параллельно идёт фрезерование старого покрытия.
«Пообщался с мастером Александром, к делу подходят со всей ответственностью. Работа кипит — спасибо дорожникам!», - подытожил глава округа.