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Начались дорожные работы в сторону Подберезья

«Автомобильные дороги Пскова» приступили к укладке новых асфальтовых карт на федеральной трассе от деревни Юхово до села Подберезье, рассказал глава Локнянского округа Иван Белугин.



Фото: Telegram-канал Ивана Белугина

В апреле и мае будет уложено 10,6 километров нового покрытия. Особое внимание будет уделено самому проблемному участку — от Гряды до Подберезья, на который поступало множество обращений от жителей, обратил внимание Иван Белугин.

Сегодня была начата укладка асфальта, параллельно идёт фрезерование старого покрытия.

«Пообщался с мастером Александром, к делу подходят со всей ответственностью. Работа кипит — спасибо дорожникам!», - подытожил глава округа.