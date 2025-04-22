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АвтоМир / Дороги

Участок улицы Красноармейская набережная в Пскове закроют для транспорта 29 апреля

25.04.2025 12:13|ПсковКомментариев: 0

В связи с проведением дорожных работ 29 апреля с 8:00 до 18:00 закроется участок автомобильной дороги в районе дома №44-Б по улице Красноармейская набережная, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова. 

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации Пскова. 

Ранее сообщалось, что в связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в Пскове ограничат движение транспорта. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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