АвтоМир / Дороги

Участок улицы Красноармейская набережная в Пскове закроют для транспорта 29 апреля

В связи с проведением дорожных работ 29 апреля с 8:00 до 18:00 закроется участок автомобильной дороги в районе дома №44-Б по улице Красноармейская набережная, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации Пскова.

Ранее сообщалось, что в связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в Пскове ограничат движение транспорта.