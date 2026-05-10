Более 200 псковских машин приняли участие в автопробеге в честь Дня Победы

Более 200 автомобилей с флагами и символами Победы стартовали от горы Соколихи и проследовали колонной до деревни Ершово. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Мах.

У Вечного огня участники автопробега почтили память павших защитников Отечества минутой молчания.

Акция прошла при поддержке министерства молодежной политики Псковской области и Центра молодежи и общественных инициатив в рамках Всероссийской акции «Бессмертный полк».

«День Победы – это праздник, объединяющий все поколения, символ мужества, силы духа и связи времен», – резюмировал губернатор.

Напомним, патриотический автопробег, посвященный 81-летию Великой Победы прошел в Псковском муниципальном округе 9 мая.